Новий голова ОБСЄ перший закордонний візит здійснить в Україну

Нова глава ОБСЄ від Швеції Анн Лінде свій перший закордонний візит на цій посаді здійснить в Україну. Поїздка очікується в січні.

Про це повідомила заступник глави МЗС України Еміне Джапарова на своїй сторінці в Facebook.

Вона зазначила, що Україна вітає наміри шведської сторони зосередити свої зусилля на зміцненні поваги до безпеки європейського порядку та вирішенні конфліктів на просторі ОБСЄ.

"Символічно, що свій перший закордонний візит в новій якості Анн Лінде планує здійснити саме в Україну. Очікуємо її в Києві вже в цьому місяці. Розраховуємо, що цей візит буде важливим приводом чинною голови ОБСЄ побачити на власні очі наслідки тривалої збройної агресії та тимчасової окупації Російською Федерацією частині території України", - йдеться в повідомленні.

Джапарова зазначила, що Україна покладає окремі надії на залучення ОБСЄ до роботи Кримської платформи. Вона додала, що в ході візиту планується детально обговорити практичні аспекти її реалізації.

Лінде очолила ОБСЄ на один рік вчора, 1 січня. В порядку денному на початку 2021 року будуть питання врегулювання конфліктів і криз у країнах зони ОБСЄ, зокрема в Україні.

Нагадаємо, раніше радник української Тристоронньої делегації в контактній групі Олексій Арестович заявляв, що Україна поки не розглядає питання розміщення на Донбасі миротворців ООН. Поки пропонується збільшити чисельність персоналу моніторингової місії ОБСЄ.

Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав дві причини для Росії вивести війська з Донбасу.