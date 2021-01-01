ОБСЄ очолила представниця Швеції

В Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) змінилося керівництво. Пост голови ОБСЄ зайняла Швеція.

Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ.

Швеція, яка отримує в рамках ОБСЄ мандат на рік, змінить Албанію. Стокгольм буде контролювати забезпечення миру і стабільності у Європі за допомогою спостереження за виборами, підтримки основних свобод та захисту меншин, а також боротьби з контрабандою людей і тероризмом.

ОБСЄ об'єднує 57 країн Північної Америки, Європи та Центральної Азії. Штаб-квартира і секретаріат організації розташовані у Відні.

За ротаційним принципом, на 2021 рік очільницею ОБСЄ стала керівниця МЗС Швеції Анн Лінде.

Нагадаємо, в Донецькій області СММ ОБСЄ зафіксувала 58 порушень режиму припинення вогню. Ще 37 порушень у Луганській області.

Раніше в Кабміні заявили, що українська сторона у питанні мирного врегулювання конфлікту на сході країни вже сьогодні працює за планом "Б" по Донбасу. Цей план полягає у роботі над реінтеграцією окупованих територій ще до того, як Росія виведе війська.