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Кулеба назвав дві причини для Росії вивести війська з Донбасу

Новость на русском → Київ, Понеділок 28 грудня 2020 16:15
Кулеба назвав дві причини для Росії вивести війська з Донбасу Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація могла б вивести свої війська з окупованого Донбасу з двох причин. Зокрема, щоб зупинити санкційний тиск і скинути фінансовий тягар.

Про це в інтерв'ю німецькому журналу Internationale Politik заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Росія може вивести свої війська з двох причин. По-перше, тому що міжнародний тиск стає настільки сильним, що вона має піти на угоду в рамках нормандського формату. А по-друге, тому що для Кремля занадто високі витрати на підтримку окупації", - зазначив Кулеба.

Він також додав, що ситуація на окупованих територіях все більше погіршується, регіон стоїть на краю соціальної та економічної прірви.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що якщо Росія встановить повний контроль над Білоруссю, то половина України опиниться у військовому оточенні російської армії.

Він також зазначив, що Україна остаточно порвала з "російським світом", а її зовнішньополітичний курс на європейську інтеграцію не зміниться навіть взамін на повернення Криму і Донбасу.

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