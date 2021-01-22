Нормандську зустріч радників перенесено на прохання України. Названо причину

Ініціатором перенесення нормандської зустрічі політичних радників лідерів України, Росії, Німеччини та Франції стала українська сторона. Це пов'язано з пожежею в Харкові і виїздом голови Офісу президента Андрія Єрмака на місце трагедії.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів його радник Михайло Подоляк.

"Причина очевидна і трагічна. В цей четвер у Харкові сталася пожежа, в якій загинули 15 осіб. Президент сьогодні на місці трагедії. Разом з ним до Харкова вилетів і керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який є головним модератором від нашої країни на зустрічі політичних радників", - зазначив Подляк.

За його словами, через екстрений візит до Харкова довелося переглянути графік Офісу, в тому числі перенести заплановані на сьогодні переговори.

Зазначимо, раніше стало відомо про те, що відеоконференція сьогодні не відбудеться. Цю інформацію РБК-Україна підтвердило джерело, близьке до переговорів по Донбасу.

Нагадаємо, вчора в Харкові сталася пожежа в нелегальному будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

РБК-Україна стали відомі деякі деталі трагедії.