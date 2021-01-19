У Навального опублікували розслідування про "палац Путіна"

Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального опублікував розслідування про розкішний палац, який нібито належить президенту Володимиру Путіну. Антикорупціонери називають цей палац державою в державі та "найбільшим путінським секретом".

Розслідування опубліковано на YouTube-каналі Навального.

У ФБК відзначають, що палац на узбережжі Чорного моря на мисі біля Геленджика є найбільш охоронюваним місцем в Росії і цей "головний путінський секрет" оберігають тисячі осіб - від охоронців і будівельників до найбагатших і знаменитих людей.

"Палац Путіна" розслідувачі порівнюють з Монако, яке є окремою країною. Площа ділянки становить 68 гектарів, але вона оточена буферною зоною площею 7 000 гектарів, яка належить ФСБ. Над цією територією діє безполітна зона.

Також стверджується, що загальна площа дорівнює розміру 39 князівств Монако. До самого маєтку "не можна підібратися ані землею, ані морем, ані повітрям". Тим не менш ФБК вдалося зняти його з дрона. На території є підземний льодовий палац, церква та 80-метровий міст. Крім того, є тунель для спуску з палацу до моря.

Крім того, у розслідуванні показані фото розкішних інтер'єрів "палацу Путіна". У самій будівлі десятки кімнат, у тому числі для обслуговуючого персоналу.

ФБК зазначає, що палац будували на гроші, нібито відмиті через спеціальний офшор. Стверджується, що це гроші великих бізнесменів, які робили благодійні пожертви фірмі "Петромед". У Навального зазначають, що бізнесмени знали про фінансування резиденції для Путіна, і це є корупцією.

Нагадаємо, вчора Навального заарештували після того, як він повернувся до Росії До цього він перебував у Німеччині, де лікувався від наслідків отруєння. У Росії його взяли під варту, звинувативши в недотриманні вимог умовного терміну по справі "Ів Роше".

У Путіна вважають арешт Навального обґрунтованим та не мають наміру прислухатися до заяв з-за кордону.