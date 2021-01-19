У Навального опубликовали расследование о "дворце Путина"

Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о роскошном дворце, который якобы принадлежит президенту Владимиру Путину. Антикоррупционеры называют этот дворец государством в государстве и "самым большим путинским секретом".

Расследование опубликовано на YouTube-канале Навального.

В ФБК отмечают, что дворец на побережье Черного моря на мысе возле Геленджика является самым охраняемым местом в России и этот "главный путинский секрет" оберегают тысячи человек - от охранников и строителей до самых богатых и знаменитых людей.

"Дворец Путина" расследователи сравнивают с Монако, которое является отдельной страной. Площадь участка составляет 68 гектаров, но он окружен буферной зоной площадью 7 000 гектаров, которая принадлежит ФСБ. Над этой территорией действует бесполетная зона.

Также утверждается, что общая площадь равна размеру 39 княжеств Монако. К самому имению "нельзя подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху". Тем не менее ФБК удалось снять его с дрона. На территории есть подземный ледовый дворец, церковь и 80-метровый мост. Кроме того, есть тоннель для спуска из дворца к морю.

Кроме того, в расследовании показаны фото роскошных интерьеров "дворца Путина". В самом здании десятки комнат, в том числе для обслуживающего персонала.

ФБК отмечает, что дворец строили на деньги, якобы отмытые через специальный офшор. Утверждается, что это деньги крупных бизнесменов, которые делали благотворительные пожертвования фирме "Петромед". У Навального отмечают, что бизнесмены знали о финансировании резиденции для Путина, и это является коррупцией.

Напомним, вчера Навального арестовали после того, как он вернулся в Россию. До этого он находился в Германии, где лечился от последствий отравления. В России его взяли под стражу, обвинив в несоблюдении требований условного срока по делу "Ив Роше".

У Путина считают арест Навального обоснованным и не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа.