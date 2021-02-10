RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

НАБУ почало розслідування щодо закупівлі вакцин від коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) почало розслідування щодо закупівлі вакцин від коронавірусу. Справу відкрили в лютому.

Про це заявив на брифінгу виконувач обов’язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук.

Популярні новини
Америка повертається. Як Байден буде вибудовувати відносини зі світом і Україною 09 лютого 2021
У Путіна назвали Україну частиною "російського світу" 08 лютого 2021
Україна буде знімати обмеження для тих, хто зробив щеплення від COVID, - Зеленський 08 лютого 2021
У ОПЗЖ оцінили можливість возз'єднання з "Опоблоком" 08 лютого 2021
Німеччина, Швеція і Польща дзеркально вислали російських дипломатів 08 лютого 2021
БТР і літаки: ВСУ отримають військової продукції на понад 10 млрд гривень 09 лютого 2021
В Україні спростять процедуру реєстрації місця проживання: що буде 08 лютого 2021
Клуб акціонерів: що відбувається в ОПЗЖ і хто впливає на партію 08 лютого 2021
Кулеба різко відреагував на заяву Кремля про "російський світ" в Україні 09 лютого 2021
Тимошенко - єдиний кандидат у прем'єр-міністри з конкретною програмою, - експерт 08 лютого 2021

Грищук зазначив, що поки не можуть розповісти деталі, бо ведеться досудове розслідування.

"Без прізвищ. НАБУ дійсно розпочало розслідування в лютому. Розпочали кілька днів тому. Розслідується закупівля вакцин", - повідомив він.

Нагадаємо, в "Медзакупівлях" заявили, що Максим Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від коронавірусу для України.

"Міністр, по суті, сам визначив постачальника. За моєю інформацією, Україна могла отримати ціну щонайменше на 1 долар США нижчу від фінальної, якби ДП вело переговори самостійно, створивши конкуретний тиск на постачальника", - зазначив голова ДП Арсен Жумаділов.

Потім була заява, що один з виробників вакцини проти COVID-19 має намір відмовитися від ведення подальших переговорів з Україною.

Також в "Медзакупівлях" заявили, що робота державного підприємства заблокована. ДП звернулося до Кабінету міністрів і Міністерства охорони здоров'я.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України НАБУВакцина
Читайте також
Ситник: НАБУ проводить обшуки в "Енергоатомі". Вони пов'язані з продажем електроенергії
Хто хоче вакцинуватися від коронавірусу: буде мапа попиту в регіонах
Прогноз погоди