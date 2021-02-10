Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) почало розслідування щодо закупівлі вакцин від коронавірусу. Справу відкрили в лютому.

Про це заявив на брифінгу виконувач обов’язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук.

"Без прізвищ. НАБУ дійсно розпочало розслідування в лютому. Розпочали кілька днів тому. Розслідується закупівля вакцин", - повідомив він.

Грищук зазначив, що поки не можуть розповісти деталі, бо ведеться досудове розслідування.

Нагадаємо, в "Медзакупівлях" заявили, що Максим Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від коронавірусу для України.

"Міністр, по суті, сам визначив постачальника. За моєю інформацією, Україна могла отримати ціну щонайменше на 1 долар США нижчу від фінальної, якби ДП вело переговори самостійно, створивши конкуретний тиск на постачальника", - зазначив голова ДП Арсен Жумаділов.

Потім була заява, що один з виробників вакцини проти COVID-19 має намір відмовитися від ведення подальших переговорів з Україною.

Також в "Медзакупівлях" заявили, що робота державного підприємства заблокована. ДП звернулося до Кабінету міністрів і Міністерства охорони здоров'я.