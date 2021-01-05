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МОЗ затягує погодження закупівлі ще однієї COVID-вакцини, - "Медзакупівлі"

Новость на русском → Київ, Вівторок 05 січня 2021 10:55
МОЗ затягує погодження закупівлі ще однієї COVID-вакцини, - "Медзакупівлі" Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У державному підприємстві "Медичні закупівлі України" заявили, що один із виробників вакцини проти COVID-19 має намір відмовитися від ведення подальших перемовин із Україною. Причиною тому є затягування прийняття рішення.

Про це заявив керівник держпідприємства Арсен Жумаділов, передає "Українська правда. Життя".

За його словами, "Медичні закупівлі України" надіслало на МОЗ всі пропозиції щодо договорів із кількома постачальниками на погодження. В МОЗ погодили лише Sinovac Biotech.

Жумаділов зазначив, що була пропозиція щодо закупівлі у ще однієї компанії і МОЗ отримав всі необхідні документи для погодження, але рішення досі не прийнято.

"Відтоді жодного повідомлення чи зворотнього зв`язку від міністерства ані компанія-виробник, ані державна закупівельна агенція "Медзакупівлі України" не отримали", - зазначив керівник держпідприємства.

За його словами, 4 січня компанія у письмовому вигляді повідомила, що може відмовитись від замовлення України в разі подальшого зволікання.

Раніше у "Медзакупівлях" заявили, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від коронавірусу для України і таким чином перевищив свої повноваження.

Як писало РБК-Україна, перша партія вакцин Sinovac Biotech буде поставлена в Україну протягом 30 днів після її офіційної реєстрації. Перший транш складе 700 тисяч доз.

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