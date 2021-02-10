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НАБУ начало расследование по поводу закупки вакцин от коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование относительно закупки вакцин от коронавируса. Дело открыли в феврале.

Об этом заявил на брифинге исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук.

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Грищук отметил, что пока не могут рассказать детали, потому что ведется досудебное расследование.

"Без фамилий. НАБУ действительно начало расследование в феврале. Начали несколько дней назад. Расследуется закупка вакцин", - сообщил он.

Напомним, в "Медзакупках" заявили, что Максим Степанов самостоятельно определил поставщика вакцины от коронавируса для Украины.

"Министр, по сути, сам определил поставщика. По моей информации, Украина могла получить цену минимум на 1 доллар США ниже финальной, если бы ГП вело переговоры самостоятельно, создав конкуретное давление на поставщика", - отметил глава ГП Арсен Жумадилов.

Потом было заявление, что один из производителей вакцины против COVID-19 намерен отказаться от ведения дальнейших переговоров с Украиной.

Также в "Медзакупках" заявили, что работа государственного предприятия заблокирована. ГП обратилось к Кабинету министров и Министерству здравоохранения.

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