"Медзакупівлі" звернулись до Кабміну, просять розблокувати їхню роботу

Робота державного підприємства "Медичні закупівлі України" заблокована. ДП звернулось до Кабінету міністрів та Міністерства охорони здоров'я.

Про це повідомляє прес-служба закладу.

В заяві говориться, що зволікання наражає на небезпеку пацієнтів.

"Ми звертаємось до Кабміну та МОЗ та всіх залучених до цього процесу державних структур. Такі документи як номенклатура товарів до закупівлі, паспорти бюджетних програм та план використння бюджетних коштів на 2021 рік, які, окрім іншого, забезпечують операційну діяльність підприємства, мають бути невідкладно затверджені", - йдеться у заяві.

Через те, що робота підприємства заблокована, "Медзакупівлі" не можуть приймати та розвозити товари. Це стосується ліків та медвиробів, що закуплені за державними програмами МОЗ.

Також не можливо продовжувати збір інформації про залишки медичних товарів. Під загрозою також робота системи MedData.

Нагадаємо, у державному підприємстві "Медичні закупівлі України" заявили, що один із виробників вакцини проти COVID-19 має намір відмовитися від ведення подальших перемовин із Україною. Причиною тому є затягування прийняття рішення.