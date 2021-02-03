Мінкульт проситиме YouTube закрити сторінки NewsOne, ZIK та "112 Україна"

Міністерство культури та інформаційної політики України направить до компанії YouTube рішення РНБО України щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна". Україна буде просити закрити їхні сторінки на YouTube.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Мінкульту Олександр Ткаченко.

Він заявив, що ці канали в ефірному, супутниковому, чи в інтернет-трансляціях представляють інформаційну загрозу національній безпеці України.

"Звісно, YouTube керується власною політикою щодо закриття каналів, але впевнений - популярна платформа має знати про те, хто саме і як саме фінансує і виробляє ворожий контент", - повідомив Ткаченко.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення РНБО про введення санкцій відносно народного депутата Тараса Козака, а також восьми компаній.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів РБК-Україна, що телеканалам NewsOne, ZIK та "112 Україна" не допоможе перереєстрація, щоб відновити мовлення.

Також джерела видання в правоохоронних органах повідомили, що Україна ввела санкції проти літаків народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Більш того, джерела видання повідомили, що канали Козака фінансуються за рахунок бізнесу в ОРЛО.