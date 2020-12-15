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Зеленський візьме участь у засіданні фракції СН. Обговорять перестановки в Кабміні

Новость на русском → Київ, Вівторок 15 грудня 2020 14:41
Зеленський візьме участь у засіданні фракції СН. Обговорять перестановки в Кабміні Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Президент Володимир Зеленський сьогодні візьме участь у засіданні фракції "Слуга народу" (СН). Основна тема обговорення - кадрові перестановки в Кабінеті міністрів.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в СН.

Очікується, що зустріч Зеленського з депутатами відбудеться ввечері. На цей час у Раді оголошено перерву до 16:00. Сьогодні парламент розглядає бюджет на 2021 рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключив можливість призначення міністрів освіти та енергетики.

Також РБК-Україна в матеріалі "Кандидати на вихід. Чи готова Рада до відставок у Кабінеті міністрів" писало, що у Раді найбільше претензій до роботи міністрів освіти Сергія Шкарлета, охорони здоров'я Максима Степанова, фінансів Сергія Марченка, економіки Ігоря Петрашка, інфраструктури Владислава Криклія та соцполітики Марини Лазебною.

Раніше повідомлялося, що до Нового року, швидше за все, не буде відставок в уряді. При цьому розмови про можливі перестановки в Кабміні вже почалися.

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