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МИД отреагировал на доклад Евросоюза по Украине: учтем рекомендации

Новина українською → Киев, Четверг 11 февраля 2021 12:15
МИД отреагировал на доклад Евросоюза по Украине: учтем рекомендации Фото: здание МИД (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство иностранных дел Украины приветствовало принятый Европейским парламентом доклад по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. В Украине заявили, что документ содержит важные сигналы для дальнейшего сотрудничества.

Об этом говорится в заявлении МИД.

"Этот доклад является не только комплексным осмотром со стороны Евросоюза процесса имплементации Соглашения об ассоциации, но и содержит важные сигналы по всему спектру наших отношений с Евросоюзом в контексте дальнейшего развития политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС", - говорится в заявлении.

Европарламент осуждает российскую агрессию в Украине и призывает освободить всех украинских политических заключенных и военнопленных в России, Крыму и на неподконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей. МИД Украины называет это чрезвычайно важным призывом.

"В докладе отмечается, что Украина достигла значительного прогресса в выполнении обязательств в рамках Соглашения об ассоциации и интеграции с Европейским Союзом. Украинская сторона внимательно учтет рекомендации относительно необходимости завершения начатых реформ, в частности в сферах верховенства права, надлежащего управления и борьбы с коррупцией", - отметили в МИД.

Отметим, Европарламент раскритиковал Украину за коррупцию, которая тормозит реформы, отсутствие политической воли в обеспечении независимости судебной системы. Также в ЕП призвали создать механизм мониторинга за реализацией реформ.

Ранее сообщалось, что украинских госслужащих будут отправлять на курсы в ЕС.

Напомним, в ЕС назвали две главные условия для предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

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