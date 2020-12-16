У МЗС назвали пріоритети України у зовнішній політиці на 2021 рік

Одним з головних пріоритетів роботи Міністерства закордонних справ у 2021 році буде запуск "Кримської платформи". Також в МЗС планують підвищити взаємодію з українцями за кордоном більш предметно почати роботу на нових напрямках.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час конференції "Дипломатія 2021: пріоритети влади, очікування суспільства".

"Серед пріоритетів 2021 тема протидії російської агресії на всіх фронтах, безумовно, буде. Це буде рік запуску "Кримської платформи" - це буде новий елемент у всій архітектурі протидії російської агресії. Це буде рік закордонних українців - ми будемо дуже серйозно працювати над підвищенням ефективності взаємовідносин з українцями за кордоном", - сказав Кулеба.

Раніше РБК-Україна писало, що Європейський союз вивчить пропозицію України про створення міжнародної Кримської платформи. Також в Брюсселі вивчать можливість створення посади спецпредставника ЄС по Криму.

Також Кулеба повідомляв, що діалог з Росією необхідний для побудови стратегії. Однак Україна поки не готова до цього.