ЄС вивчить пропозиції України про платформу та спецпредставника щодо Криму
Європейський союз вивчить пропозицію України про створення міжнародної Кримської платформи. Брюссель також розгляне можливість введення посади спецпредставника Євросоюзу щодо Криму.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив представник Європейської служби зовнішніх зв'язків Петер Стано.
"Україна запропонувала ЄС та іншим міжнародним зацікавленим сторонам ідею міжнародної Кримської платформи. У цьому контексті, серед іншого, Україна висунула ідею появи посади спецпредставника ЄС щодо Криму. Ми детально вивчаємо пропозиції з цього приводу", - заявив Стано.
Він також нагадав про те, що в спільній заяві на саміті Україна-ЄС від 6 жовтня Євросоюз привітав дипломатичні зусилля, спрямовані на відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
"ЄС і Україна борються з незаконною анексією Кримського півострова по багатьом двостороннім і багатостороннім каналам і на різних рівнях, включаючи політичний. Ми не визнаємо і не будемо визнавати незаконну анексію, що є порушенням міжнародного права", - додав представник ЄС.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ виступає за призначення спеціального представника Європейського союзу з питань Криму.
Він також представив пріоритети Кримської платформи, серед яких безпека та ефективність санкцій проти Росії.