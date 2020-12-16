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В МИД назвали приоритеты Украины во внешней политике на 2021 год

Автор: Игорь Литвиненко

Одним из главных приоритетов работы Министерства иностранных дел в 2021 году будет запуск "Крымской платформы". Также в МИД планируют повысить взаимодействие с украинцами за границей и более предметно начать работу на новых направлениях.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время конференции "Дипломатия 2021: приоритеты власти, ожидания общества".

"Среди приоритетов 2021 тема противодействия российской агрессии на всех фронтах, безусловно, будет. Это будет год запуска "Крымской платформы" - это будет новый элемент во всей архитектуре противодействия российской агрессии. Это будет год иностранных украинцев - мы будем очень серьезно работать над повышением эффективности взаимоотношений с украинцами за рубежом", - сказал Кулеба.

Ранее РБК-Украина писало, что Европейский союз изучит предложение Украины о создании международной Крымской платформы. Также в Брюсселе изучат возможность создания должности спецпредставителя ЕС по Крыму.

Также Кулеба сообщал, что диалог с Россией необходим для построения стратегии. Однако Украина пока к этому не готова.

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Новости Украины МИД УкраиныДмитрий Кулеба