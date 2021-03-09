Медведчука допитали щодо його переговорів з Сурковим

Служба безпеки України допитала народного депутата Віктора Медведчука. Йому ставили питання, зокрема, які стосувалися оприлюдненого запису переговорів з Владиславом Сурковим - колишнім помічником президента Росії Володимира Путіна.

Про це РБК-Україна розповіли в прес-службі СБУ.

Повідомляється, що сьогодні Медведчука допитали слідчі.

"Питання стосувалися, в тому числі і фактів, які фігурують у так званих "плівках Медведчука-Суркова", які раніше були оприлюднені в ЗМІ", - повідомили в прес-службі.

Крім того, на допит по цій справі двічі викликали колишнього президента України Петра Порошенка, але він не з'явився.