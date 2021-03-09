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Медведчука допросили по поводу его переговоров с Сурковым

Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины допросила народного депутата Виктора Медведчука. Ему задавали вопросы, в том числе, которые касались обнародованной записи переговоров с Владиславом Сурковым - бывшим помощником президента России Владимира Путина.

Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе СБУ.

Сообщается, что сегодня Медведчука допросили следователи.

"Вопросы касались, в том числе и фактов, которые фигурируют в так называемых "пленках Медведчука-Суркова", которые ранее были обнародованы в СМИ", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, на допрос по этому делу дважды вызывали бывшего президента Украины Петра Порошенко, но он не явился.

Напомним, ранее источник в правоохранительных органах сообщил РБК-Украина о допросе Медведчука в СБУ.

На прошлой неделе глава СБУ Иван Баканов заявил, что следователи изучат пленки "Медведчука-Суркова", на которых записаны их телефонные разговоры в 2014 году. В частности, Медведчук и Сурков обсуждали схему поставки электроэнергии, в которой задействована российская "Интер РАО" и ее структуры на оккупированном полуострове.

Кроме того, обсуждался обмен пленными. Сурков называл боевиков "нашими подопечными" и обещал помочь Медведчуку с обменом.

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Новости Украины Виктор МедведчукСлужба безопасности Украиныдопрос
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