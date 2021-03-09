СБУ допитала Медведчука, - джерело

Служба безпеки України допитала депутата Верховної ради Віктора Медведчука. Однак невідомо, в рамках якого саме провадження допитали політика.

Про це повідомило джерело РБК-Україна в правоохоронних органах.

"Сьогодні Медведчук В.В. був допитаний слідчими СБУ в кримінальному провадженні", - сказав співрозмовник.

Він не уточнив, у рамках якого саме провадження допитали політика, але допустив, що мова йде про справу, відкриту за фактом публікації телефонних переговорів Медведчука і Владислава Суркова.

За даними джерела, на допит 9 березня в СБУ викликався і п'ятий президент Петро Порошенко, але він не прибув.