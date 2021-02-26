Маас до річниці початку війни в Україні закликав повністю реалізувати "Мінськ"

Маас нагадав про засудження незаконної анексії Криму та підтвердив беззастережну і непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

"В цьому контексті хотів би також наголосити на необхідності повної реалізації мінських домовленостей та висновків паризького саміту щодо врегулювання військового конфлікту на Донбасі", - наголосив він.

Глава німецького МЗС додав, що комітет міністрів ЄС занепокоєний суттєвим погіршенням ситуації з правами людини в Криму.

"Я закликаю Росію повністю дотримуватися міжнародного гуманітарного права та міжнародних стандартів у сфері прав людини, зокрема шляхом надання безперешкодного доступу регіональних і міжнародних механізмів моніторингу прав людини, а також неурядових правозахисних організацій в Крим і Севастополь", - додав Маас.