Маас к годовщине начала войны в Украине призвал полностью реализовать "Минск"

Маас напомнил об осуждении незаконной аннексии Крыма и подтвердил безоговорочную и непоколебимую поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

"В этом контексте хотел бы также подчеркнуть необходимость полной реализации минских договоренностей и заключений парижского саммита по урегулированию военного конфликта на Донбассе", - подчеркнул он.

Глава немецкого МИД добавил, что комитет министров ЕС обеспокоен существенным ухудшением ситуации с правами человека в Крыму.

"Я призываю Россию полностью соблюдать международное гуманитарное право и международные стандарты в сфере прав человека, в том числе путем предоставления беспрепятственного доступа региональных и международных механизмов мониторинга прав человека, а также неправительственных правозащитных организаций в Крым и Севастополь", - добавил Маас.