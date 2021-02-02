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Маас про Байдена: США будуть більш активними у врегулюванні конфлікту в Україні

Новость на русском → Берлін, Вівторок 02 лютого 2021 16:52
Маас про Байдена: США будуть більш активними у врегулюванні конфлікту в Україні Фото: Хайко Маас (flickr.com/spdde)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас вважає, що нова адміністрація США буде більш активною в питаннях України. На його думку, про це свідчить, нещодавня розмова президентів США та Росії.

Про це йшлося на прес-конференції "Європа-2021", яку організували німецькі ЗМІ.

За словами Мааса, адміністрація Дональда Трампа не мала особливого інтересу до питань врегулювання конфлікту між Україною та Росією.

"Той факт, що під час телефонної розмови з президентом Путіним Джо Байден підняв тему України, вже можна вважати, що США будуть діяти більш активно, ніж до цього", - пояснив він.

Міністр висловив сподівання, що американський внесок допоможе Німеччині та Франції, які є посередниками у врегулюванні конфлікту, поступово реалізувати вже домовлені речі.

Нагадаємо, нещодавно Байден провів першу телефонну розмову з Путіним після вступу на посаду президента. Під час бесіди лідер США прямо заявив про російську агресію в Україні, однак у Кремлі з цим не згодні.

Крім того, нещодавно глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував можливість приєднання США до нормандського формату переговорів. Він зазначив, що для цього потрібна згода всіх сторін.

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