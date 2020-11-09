Локдаун буде важко перенести малому та середньому бізнесу, - Степанов

У Міністерстві охорони здоров'я говорять, що ситуація з коронавірусом напружена. В зв'язку з цим вирішили посилити карантин.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, крім коронавірусу, в Україні негарна ситуація з економікою.

"Ми розуміємо, що повний локдаун дуже-дуже важко буде перенести малому та середньому бізнес. Ми буде пропонувати жорсткий карантин "вихідного дня", - заявив він.

МОЗ ініціює, щоб в суботу та неділю працювали тільки продуктові аптеки, громадський транспорт, заправки, ветеренарні аптеки. Ресторани та кафе, щоб працювали виключно на виніс. Решта магазинів та ТРЦ будуть рекомендувати не відкривати у вихідні дні.

Зазначимо, у Міністерстві охорони здоров'я України вважають, що жорсткий локдаун буде досить складно пережити з економічної точки зору.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 8687 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Харківській та Запорізькій областях.