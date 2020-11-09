UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Локдаун будет трудно перенести малому и среднему бизнесу, - Степанов

Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве здравоохранения говорят, что ситуация с коронавирусом напряженная. В связи с этим решили усилить карантин.

Самые читаемые новости

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, кроме коронавируса, в Украине нехорошая ситуация с экономикой.

"Мы понимаем, что полный локдаун очень-очень тяжело будет перенести малому и среднему бизнесу. Мы будет предлагать жесткий карантин "выходного дня", - заявил он.

Минздрав инициирует, чтобы в субботу и воскресенье работали только продуктовые аптеки, общественный транспорт, заправки, ветеренарные аптеки. Рестораны и кафе, чтобы работали исключительно на вынос. Остальные магазины и ТРЦ будут рекомендовать не открывать в выходные дни.

Отметим, в Министерстве здравоохранения Украины считают, что жесткий локдаун будет достаточно сложно пережить с экономической точки зрения.

Напомним, в Украине за минувшие сутки выявили 8687 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Запорожской областях.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины карантинМаксим Степанов