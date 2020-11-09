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У Кабміні оцінили ймовірність повного локдауна в Україні

Новость на русском → Київ, Понеділок 09 листопада 2020 08:13
У Кабміні оцінили ймовірність повного локдауна в Україні Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасия Рокитна

У Міністерстві охорони здоров'я України вважають, що жорсткий локдаун буде досить складно пережити з економічної точки зору. Захист здоров'я неможливо без економічної складової.

Про це розповів у коментарі РБК-Україна головний санітарний лікар Віктор Ляшко, йдеться в матеріалі "Крайній захід: чи запровадить влада жорсткий "локдаун" в Україні".

За його словами, влада шукає баланс, щоб могли працювати визначені суб'єкти або сфери господарської діяльності для того, щоб поповнювати економіку.

"Але якщо будемо спостерігати стрімке зростання захворюваності, яке може призвести до колапсу системи охорони здоров'я, то, звичайно, будемо розглядати жорсткі обмеження", - зазначив головний санітарний лікар.

Офісу президента мало одного параметра добових випадків для посилення карантину. Це буде залежати в першу чергу від індексу важких форм хвороби в загальній статистиці, індексу смертності і від кількості зайнятих лікувальних ліжок.

"Тим не менш, якщо суспільство не буде з розумінням відноситись до маскового режиму, до соціального дистанціювання, можливий спалах. Тоді негайно буде введений повсюдний жорсткий карантин", - заявив радник голови ОП Михайло Подоляк в коментарі виданню.

Нагадаємо, МОЗ пропонує ввести новий показник для "червоної" зони карантину. Він пов'язаний з кількістю позитивних тестів на коронавірус.

Також Міністерство охорони здоров'я пропонує Кабінету міністрів посилити карантин в Україні.

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