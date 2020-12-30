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Лідери ЄС підписали торговельну угоду з Британією

Автор: Игорь Литвиненко

Голова Ради Європи Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн підписали торговельну угоду між Євросоюзом і Великобританією. Тимчасова угода вступить в силу з 1 січня.

Про це повідомляє прес-служба Ради Європи.

Далі угода буде відправлена в Лондон для підписання британським прем'єр-міністром Борисом Джонсоном.

"Це справедлива та збалансована угода, яка повністю захищає основні інтереси Європейського союзу та створює стабільність і передбачуваність для громадян і компаній", - заявив Мішель під час підписання.

Далі угоду повинні розглянути в Європарламенті та Раді Європи, перш ніж вона буде ратифікована Євросоюзом.

"З основних питань Європейський союз готовий працювати пліч-о-пліч зі Сполученим Королівством. Мова йде про зміну клімату, а також про глобальну відповідь на пандемію, зокрема, з допомогою можливого договору про пандемії. Що стосується міжнародних відносин, ми будемо прагнути до співпраці з конкретних питань, що ґрунтується на спільних цінностях та інтересах", - додав Мішель.

Нагадаємо, 24 грудня Великобританія і Євросоюз досягли згоди щодо торговельної угоди після Brexit. Сторони домовилися зберегти безвізовий режим і не вводити квоти і тарифи в торговельній сфері.

Як повідомляло РБК-Україна, ратифікувати угоду в Європарламенті планують на сесії в березні 2021 року.

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