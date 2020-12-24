Безвіз, нульові квоти і тарифи: про що домовилися Британія та ЄС

Європейський союз і Великобританія остаточно погодили торговельну угоду після Brexit. Вона заснована на тому, що сторони зберігають безвізовий режим, а також не будуть запроваджувати квоти і тарифи в торговельній сфері.

Про це на брифінгу заявили представники Європейської комісії.

"Угоду досягнуто. Це дозволить уникнути переривання ключових зв'язків між Великобританією і ЄС. Вона дозволить забезпечити справедливий доступ до спільного ринку і збалансовані умови для рибальства", - заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

За словами парламентера ЄС щодо Brexit Мішеля Барньє, Брюссель і Лондон зберігають безвізовий режим і повний доступ до території і морського простору один одного. При цьому угода не включає спільних позицій щодо зовнішньої політики, але допускає синхронізацію санкцій.

Як заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, угода з ЄС забезпечить країні торговий оборот 660 млрд фунтів стерлінгів (майже 900 млрд доларів) на рік і захистить робочі місця, дозволивши експортувати продукцію без тарифів і квот.

"Ми повернули собі контроль над нашими законами і нашою долею ... Великобританія отримає повний контроль над своїми водами вперше з 1973 року", - зазначив він у зверненні до нації.

Також Великобританія домоглася того, що Європейський суд не зможе вирішувати суперечки, які в майбутньому можуть виникнути між Лондоном і Брюсселем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що медики Британії просять уряд продовжити перехідний період Brexit з урахуванням ризиків пандемії коронавірусу.

Також стало відомо, що ЄС з 1 січня обмежить в'їзд з Британії через пандемію. Зокрема, британці зможуть подорожувати до країн ЄС тільки з важливих причин.