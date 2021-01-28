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Кулеба рішення ПАРЄ по Росії: ця Асамблея давно зламалася, нову не принесли

Автор: Ігор Литвиненко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на рішення підтвердити повноваження Російської Федерації в Парламентській асамблеї Ради Європи. Міністр незадоволений таким рішенням ПАРЄ.

Про це Кулеба написав у Twitter.

"Ця ПАРЄ давно зламалася. Нову так і не принесли", - написав глава українського МЗС.

Нагадаємо, сьогодні ПАРЄ підтвердила повноваження російської делегації, відхиливши пропозицію України про відсторонення представників РФ. Рішення про відсторонення російської делегації підтримали лише 37 представників ПАРЄ, проти - 115.

Раніше українська делегація під час відкриття зимової сесії ПАРЄ оскаржила повноваження російської делегації.

При цьому Україна пропонувала ПАРЄ компроміс - дати ще півроку на діалог з Росією, але якщо за цей період не буде позитивного руху, припинити повноваження делегації РФ.

Зазначимо, минулого року ПАРЄ затвердила повноваження російської делегації в повному обсязі. За ратифікацію повноважень делегації проголосували 96 парламентаріїв, проти 44, утрималися - 7.

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Новини України ПАРЄРосійська ФедераціяДмитро Кулеба