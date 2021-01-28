Кулеба о решении ПАСЕ по России: эта Ассамблея давно сломалась, новую не принесли

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение подтвердить полномочия Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Министр недоволен таким решением ПАСЕ.

Об этом Кулеба написал в Twitter.

"Эта ПАСЕ давно сломалась. Новую так и не принесли", - написал глава украинского МИД.

Напомним, сегодня ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации, отклонив предложение Украины об отстранении представителей РФ. Решение об отстранении российской делегации поддержали лишь 37 представителей ПАСЕ, против - 115.

Ранее украинская делегация во время открытия зимней сессии ПАСЕ оспорила полномочия российской делегации.

При этом Украина предлагала ПАСЕ компромисс - дать еще полгода на диалог с Россией, но если за этот период не будет положительного движения, прекратить полномочия делегации РФ.

Отметим, в прошлом году ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации в полном объеме. За ратификацию полномочий делегации проголосовали 96 парламентариев, против 44, воздержались - 7.