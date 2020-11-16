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В Україні повернули загальнонаціональний карантин: що заборонено

Новость на русском → Київ, Понеділок 16 листопада 2020 08:15
В Україні повернули загальнонаціональний карантин: що заборонено Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні відмінили адаптивний карантин і повернули загальнонаціональний. Ввели обмеження на масові заходи, роботу кінотеатрів та громадського транспорту.

Відповідне рішення прийняв уряд.

Що заборонено: масові заходи за участю більше 20 осіб, заповненість більше 50% місць у театрах та кінотеатрах, громадському транспорті; роботу дискотек, закладів харчування з організацією дозвілля, роботу після 22:00 до 7:00 ресторанів і кафе; планових госпіталізацій.

Під забороною і перевезення пасажирів громадським транспортом на міських, приміських, внутрішньообласних, міжобласних маршрутах у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу.

Розміщення відвідувачів в закладах громадського харчування можливо лише на відстані менше 2 метрів між місцями для сидіння за сусідніми столиками і більше 4 осіб за столом без урахування дітей у віці до 18 років.

Рекомендовано час для пенсіонерів. Він буде діяти з 10:00 до 12:00 на об'єктах торгівлі, в органах влади і т.д.

На минулих вихідних почав діяти карантин вихідного дня.

В ньому діє заборона на роботу торгово-розважальних центрів, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів, а також роботу театрів і проведення масових заходів. Заборонено приймати відвідувачів у барах, ресторанах, кафе та установах розважальної сфери.

Відкритими лишаються продуктові магазини, аптеки, АЗС, об'єкти торгівлі засобами гігієни, ветеринарними препаратами і кормами; фінансові установи, СТО, доставка їжі. В звичайному порядку буде здійснюватися інкасація та перевезення валютних цінностей.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" збільшує кількість воєнізованої охорони для додаткового контролю в електричках.

Зазначимо, через посилення карантину на вихідні в Україні люди виходили на масові протести.

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В Україні повернули загальнонаціональний карантин: що заборонено
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