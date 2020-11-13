У Кабміні назвали умову введення повного локдауну в Україні
У разі нереалізації карантину вихідного дня уряду доведеться ввести сильніші обмеження. Кабмін тоді може ввести повний локдаун в країні.
Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі телеканалу "Дом".
Він розповів про компенсації для бізнесу через карантин. Уряд звернувся до Торгово-промислової палати для того, щоб випадок був визнаний форсмажорним, і люди, які здають в оренду приміщення або беруть, могли скористатися цим правом для компенсації.
"Люди повинні бути офіційно оформлені, за них повинні отримувати компенсацію їхні роботодавці, які їм виплачують гроші", - розповів міністр.
"Якщо не буде в повному обсязі реалізований карантин вихідного дня, на жаль, ми рано чи пізно прийдемо до повного локдауну. А всі оцінки говорять, що це буде дуже плачебно для економіки", - сказав він.
Нагадаємо, з 14 листопада в Україні вводять карантин вихідного дня.
Також уряд скасував карантинне зонування, тепер в країні діє загальнонаціональний карантин.