Кулеба про зміну нормандського формату: залучення США буде ефективним

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився за залучення США до переговорів у нормандському форматі. Він вважає, що це буде корисно і ефективно.

Про це заявив в інтерв'ю "Обозревателю".

За його словами, для зміни формату потрібна згода всіх учасників.

"Безумовно, ще більш активна залученість США в питанні припинення російської агресії і деокупації наших територій буде дуже корисною і ефективною. А от у якому саме форматі вона може відбуватися - це питання дипломатії", - сказав він.

Нагадаємо, у грудні президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би, щоб США брали участь у нормандському форматі. Крім того, він вважає, що обраний президент Джо Байден міг би підсилити переговори.

Зазначимо, вчора в Берліні відбулася зустріч політичних радників "нормандської четвірки". Україну на переговорах представляв керівник Офісу президента Андрій Єрмак, а від Росії - заступник глави адміністрації Путіна Дмитро Козак.

Після завершення переговорів у Берліні представник Росії анонсував нову зустріч політичних радників через два тижні.