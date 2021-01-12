ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Росія анонсувала нову зустріч радників "нормандської четвірки"

Новость на русском → Берлін, Вівторок 12 січня 2021 20:52
Росія анонсувала нову зустріч радників "нормандської четвірки" Фото: Дмитро Козак (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Представник Росії Дмитро Козак заявив, що під час сьогоднішніх переговорів у Берліні радники "нормандської четвірки" не домовилися по жодному питанню. Тому, за його словами, радники домовилися зустрітися знову через два тижні.

Про це повідомило російське агентство "ТАСС".

Як розповів російським журналістам Козак, сьогоднішня зустріч в Берліні була відвертою та корисною, але домовленостей по жодному з питань, так і не досягли.

Він додав, що майбутня зустріч радників України, Німеччини, Франції та Росії, скоріш за все, пройде у відеоформаті.

Нагадаємо, зустріч політичних радників лідерів "нормандської четвірки" в Берліні тривала понад 6 годин. Зустріч завершилася близько 20:30 за київським часом. Сьогодні радники планували обговорити виконання домовленостей паризького саміту, який відбувся у грудні 2019 року.

Як писало РБК-Україна, Україну на переговорах у Берліні представляв Андрій Єрмак - керівник Офісу президента України. Від Росії був присутній заступник адміністрації російського президента Дмитро Козак.

Додамо, зустріч політичних радників лідерів "нормандської четвірки" планувалася ще в грудні 2020 року, однак з різних обставин вона не відбулася.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Російська Федерація Володимир Козак переговоры в Берлине Нормандський формат
NEWS
Степанов виступає за продовження локдауну після 24 січня
РБК-Українаінформаційне агентство Степанов виступає за продовження локдауну після 24 січня
DAILY
Тестовий режим: чи варто вірити статистиці МОЗ щодо хворих на COVID-19
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Тестовий режим: чи варто вірити статистиці МОЗ щодо хворих на COVID-19