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Кулеба об изменении нормандского формата: привлечение США будет эффективным

Новина українською → Киев, Среда 13 января 2021 09:53
Кулеба об изменении нормандского формата: привлечение США будет эффективным Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался за привлечение США к переговорам в нормандском формате. Он считает, что это будет полезно и эффективно.

Об этом он заявил в интервью "Обозревателю".

По его словам, для изменения формата нужно согласие всех участников.

"Безусловно, еще более активная вовлеченность США в вопрос прекращения российской агрессии и деоккупации наших территорий будет очень полезной и эффективной. А вот в каком именно формате она может происходить - этот вопрос дипломатии", - сказал он.

Напомним, в декабре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США участвовали в нормандском формате. Кроме того, он считает, что избранный президент Джо Байден мог бы усилить переговоры.

Отметим, вчера в Берлине состоялась встреча политических советников "нормандской четверки". Украину на переговорах представлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак, а от России был - заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак.

После завершения переговоров в Берлине представитель России анонсировал новую встречу политических советников через две недели.

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