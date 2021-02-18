Кремль назвав Україну недружньою: "перетворилась на проект західних країн"

"Україна - це суверенна держава, яка не є дружньою для нас. Ми приходимо до цього висновку, судячи по тим антиросійським дій, які постійно домінують в політиці українського керівництва", - зазначив Пєсков.

Він також назвав російську військову агресію "серйозною проблемою на південному сході" території України, з якою Київ нібито не хоче справлятися шляхом виконання мінських угод.

"Росія, безумовно, визнає українську державу, але в той же час українська держава з того моменту, як в Україні стався силовий переворот при потуранні ряду західних країн, перетворилася на проект цих самих західних країн. Такі елементи ми вбачаємо", - додав Пєсков.