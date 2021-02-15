У Путіна пояснили слова про підтримку Донбасу: мав на увазі соціальну допомогу

Президент Росії Володимир Путін словами про те, що російська сторона не кине окупований Донбас, мав на увазі соціальну і гуманітарну допомогу. Москва продовжить підтримувати російськомовних.

За його словами, на Донбасі проживають багато росіян та російськомовних, які нібито позбавлені соціального забезпечення та доступу до державних послуг з боку України.

"Саме Росія організовує один за іншим конвої гуманітарної допомоги, саме Росія надає іншу допомогу цим людям. І Росія буде продовжувати це робити, тому що якщо не Росія, то більше нікому це буде робити", - додав Пєсков.

На уточнююче запитання, чи мав Путін, говорячи про можливі наслідки рішень Москви, на увазі наслідки в разі включення Донбасу до складу Росії, Пєсков відповів, що це зрозуміло з контексту.

"Я б не став у даному випадку розвивати, там з контексту все гранично зрозуміло", - додав він.