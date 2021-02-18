Кремль назвал Украину недружественной: "превратилась в проект западных стран"

"Украина - это суверенное государство, которое не является дружественным для нас. Мы приходим к этому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства", - отметил Песков.

Он также назвал российскую военную агрессию "серьезной проблемой на юго-востоке" территории Украины, с которой Киев якобы не хочет справляться путем выполнения минских соглашений.

"Россия, безусловно, признает украинское государство, но в то же время украинское государство с того момента, как в Украине произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, превратилось в проект этих самых западных стран. Такие элементы мы усматриваем", - добавил Песков.