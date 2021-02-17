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Путін заявив про роль України у справі "Північного потоку-2"

Новость на русском → Москва, Середа 17 лютого 2021 11:04
Путін заявив про роль України у справі "Північного потоку-2" Фото: Володимир Путін (kremlin ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Росії Володимир Путін пояснив заяви Заходу про можливість введення санкції проти газопроводу "Північний потік-2". Він вважає, що це через Україну.

Про це він заявив на зустрічі з лідерами фракцій Держдуми, передає "Інтерфакс".

За його словами, противники газопроводу хочуть змусити таким чином Росію платити за ситуацію в Україні.

"Чому все так крутяться навколо "Північного потоку - 2"? Хочуть змусити Росію платити за їх геополітичний проект в Україні", - заявив він.

Зазначимо, російська газова компанія "Газпром" розраховує запустити трубопровід "Північний потік-2" вже в 2021 році. Навесні планується завершити роботи в водах Данії.

Вчора повідомлялося, що США провели переговори з Німеччиною з приводу будівництва газопроводу "Північний потік-2". Вони обговорювали список компаній, проти яких можуть ввести санкції.

Раніше в Сенаті США закликали нового президента Джо Байдена ввести санкції проти "Північного потоку-2".

Нагадаємо, міністр економіки Німеччини виступив проти відмови від добудови "Північного потоку-2". За його словами, у такому випадку німецькі компанії втратять "гігантські інвестиції".

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