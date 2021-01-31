Кравчук про "форум" у Донецьку: ситуація на Донбасі загострюється

Проведення пропагандистського "форума" в окупованому Донецьку свідчить про те, що на Донбасі загострюється ситуація. Від представників окупаційної влади на мирних переговорах вимагатимуть визначитися з позицією.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук.

"Треба визнати, що на Донбасі відбувається загострення ситуації. Не тільки тому, що пройшов "форум" і проголосили різні заяви і тези... тут питання в концептуальному підході", - зазначив він.

За його словами, представники окупаційної влади на засіданні ТКГ не говорять про створення "російської національної держави".

"У нас буде питання на наступному засіданні, а кого вони представляють? Росія сьогодні скаже одне, завтра - інше. Мова йде про те, чи стоять представники ОРДЛО, які беруть участь у ТКГ, на такій же позиції, як їх ватажок і пропагандисти з Росії. Або у них інша думка. А якщо інша, то чия це думка", - підкреслив Кравчук.

Він уточнив, що якщо окупанти підтвердять нову позицію, то він звернеться до представника ОБСЄ Хайді Грау з заявою, що нинішній порядок денний більше не актуальний.

"Тому що та порядок ґрунтувався на тому, що райони отримають статус особливого місцевого самоврядування, а не статус російського державного утворення", - додав Кравчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти в Донецьку прийняли доктрину "Русский Донбас", і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що нікому не заборонено писати фантастичні романи.

А член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш зазначив, що Кремль вибрав абхазький сценарій для Донбасу.