Пропагандистський форум у Донецьку - це спроби нав’язати "русский мир", - МЗС

Спроби Кремля нав’язати Донбасу "русский мир" будуть невдалими

Проведення в окупованому Донецьку пропагандистського форуму засвідчило, що російське керівництво не полишає ідеї перекроїти Україну під свої лекала. Однак це не зупинить невідворотне відновлення суверенітету України над її тимчасово окупованими територіями.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Невпинні спроби Кремля нав’язати Донбасу "русский мир" і затягнути його до токсичного інформаційного простору йдуть у розріз зобов’язань Російської Федерації в рамках мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту", - зазначив він.

За його словами, мета цього "форуму" одна - створити перешкоди для мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Спікер МЗС зазначив, що Україна обов’язково поінформує іноземних партнерів про черговий приклад підривної діяльності Росії на Донбасі.

Ніколенко нагадав, що збройна агресія Росії проти України є злочином проти міжнародного миру, який тягне за собою її міжнародно-правову відповідальність як держави та міжнародну кримінальну відповідальність всіх причетних до заподіяних злочинів.

"Жодні "доктрини" зі сфери фантастики не зупинять невідворотне відновлення суверенітету України над її тимчасово окупованими територіями. Очікуємо від російської сторони сумлінного виконання раніше досягнутих домовленостей для просування переговорного процесу", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Росія відправила своїх пропагандистів на "форум" в Донецьку, а МЗС України вже ініціював для них заборону на в'їзд до країни.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на прийняття доктрини "Російський Донбас" і порівняв її з фантастичним романом.