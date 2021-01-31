Кравчук о "форуме" в Донецке: ситуация на Донбассе обостряется

Проведение пропагандистского "форума" в оккупированном Донецке свидетельствует о том, что на Донбассе обостряется ситуация. От представителей оккупационной власти на мирных переговорах потребуют определиться с позицией.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

"Нужно признать, что на Донбассе происходит обострение ситуации. Не только потому, что прошел "форум" и провозгласили разные заявления и тезисы… тут вопрос в концептуальном подходе", - отметил он.

По его словам, представители оккупационной власти на заседании ТКГ не говорят о создании "российского национального государства".

"У нас будет вопрос на следующем заседании, а кого они представляют? Россия сегодня скажет одно, завтра - другое. Речь идет о том, стоят ли представители ОРДЛО, которые участвуют в ТКГ, на такой же позиции, как их главарь и пропагандисты из России. Или у них другое мнение. А если другое, то чье это мнение", - подчеркнул Кравчук.

Он уточнил, что если оккупанты подтвердят новую позицию, то он обратится к представителю ОБСЕ Хайди Грау с заявлением, что нынешняя повестка больше не актуальна.

"Потому что та повестка основывалась на том, что районы получат статус особого местного самоуправления, а не статус российского государственного образования", - добавил Кравчук.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты в Донецке приняли доктрину "Русский Донбасс", и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никому не запрещено писать фантастические романы.

А член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш отметил, что Кремль выбрал абхазский сценарий для Донбасса.