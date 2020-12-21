Ковалів покинула посаду заступника голови Офісу президента

Юлія Ковалів покинула посаду заступника глави Офісу президента. Вона займала посаду з вересня 2019 року.

Про це Ковалів написала в Facebook.

Про причини свого рішення Ковалів не повідомила, заявивши, що це був "неймовірний досвід і велика відповідальність у складний для країни час".

"Сьогодні я йду, залишаю посаду заступника керівника Офісу президента", - написала вона.

Пізніше в ОП підтвердили, що Ковалів покинула займану посаду, зазначивши, що вона звільнилася за власним бажанням.

"Володимир Зеленський цінує високий професіоналізм і націленість Юлії Ковалів на результат, тому вона залишається в команді глави держави для нових професійних звершень", - повідомили в Офісі президента.

Нагадаємо, сьогодні ще один заступник голови Офісу президента Олег Татаров тимчасово призупинив повноваження на час слідства. Раніше Національне антикорупційне бюро оголосило йому підозру в можливій причетності до корупції.

Також повідомлялося, що сьогодні Кабінет міністрів призначив Юрія Вітренка на посаду першого заступника і виконуючого обов'язки міністра енергетики. Ольгу Буславець з займаної посади звільнили.