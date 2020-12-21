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Ковалив покинула должность замглавы Офиса президента

Автор: Игорь Литвиненко

Юлия Ковалив покинула должность заместителя главы Офиса президента. Она занимала должность с сентября 2019 года.

Об этом Ковалив написала в Facebook.

О причинах своего решения Ковалив не сообщила, заявив, что это был "невероятный опыт и большая ответственность в сложное для страны время".

"Сегодня я иду, покидаю пост заместителя руководителя Офиса президента", - написала она.

Позже в ОП подтвердили, что Ковалив покинула занимаемую должность, отметив, что она уволилась по собственному желанию.

"Владимир Зеленский ценит высокий профессионализм и нацеленность Юлии Ковалив на результат, поэтому она остается в команде главы государства для новых профессиональных свершений", - сообщили в Офисе президента.

Напомним, сегодня еще один заместитель главы Офиса президента Олег Татаров временно приостановил полномочия на время следствия. Ранее Национальное антикоррупционное бюро объявило ему подозрение в возможной причастности к коррупции.

Также сообщалось, что сегодня Кабинет министров назначил Юрия Витренко на должность первого заместителя и исполняющего обязанности министра энергетики. Ольгу Буславец с занимаемой должности уволили.

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Новости Украины увольнениеЮлия КоваливОфис президента