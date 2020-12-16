Шмигаль запропонує кандидатури нових міністрів енергетики та освіти

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що найближчим часом представить нових кандидатів на посаду міністрів енергетики та освіти. Раніше Верховна рада обмежила функції виконуючих обов'язки міністрів.

Про це Шмигаль заявив під час засідання уряду.

Зазначимо, Міністерством енергетики зараз керує тимчасово виконуючий обов'язки міністра Юрій Бойко, Міносвіти - т.в.о. міністра Сергій Шкарлет.

"Найближчим часом плануються нові призначення по кільком міністерствам. Для підсилення нашої команди нещодавно, зокрема Верховна Рада прийняла законопроект, який обмежує функціонал і роботу виконуючих обов'язки міністрів. Ми не можемо залишити такі важливі галузі, як енергетика і освіта без повноцінного управління. Тому я буду пропонувати кандидатури відповідних міністрів", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, парламент може призначити нових міністрів освіти, енергетики, а також змінити міністра у справах ветеранів на засіданні 17-18 грудня.

Також РБК-Україна писало, що "Слуги народу" розповіли, хто може очолити ці відомства.