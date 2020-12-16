ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Шмигаль запропонує кандидатури нових міністрів енергетики та освіти

Новость на русском → Київ, Середа 16 грудня 2020 14:39
Шмигаль запропонує кандидатури нових міністрів енергетики та освіти Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що найближчим часом представить нових кандидатів на посаду міністрів енергетики та освіти. Раніше Верховна рада обмежила функції виконуючих обов'язки міністрів.

Про це Шмигаль заявив під час засідання уряду.

Зазначимо, Міністерством енергетики зараз керує тимчасово виконуючий обов'язки міністра Юрій Бойко, Міносвіти - т.в.о. міністра Сергій Шкарлет.

"Найближчим часом плануються нові призначення по кільком міністерствам. Для підсилення нашої команди нещодавно, зокрема Верховна Рада прийняла законопроект, який обмежує функціонал і роботу виконуючих обов'язки міністрів. Ми не можемо залишити такі важливі галузі, як енергетика і освіта без повноцінного управління. Тому я буду пропонувати кандидатури відповідних міністрів", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, парламент може призначити нових міністрів освіти, енергетики, а також змінити міністра у справах ветеранів на засіданні 17-18 грудня.

Також РБК-Україна писало, що "Слуги народу" розповіли, хто може очолити ці відомства.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Кабінет Міністрів України Минэнерго Міносвіти Денис Шмигаль
NEWS
У Зеленського розповіли, чи будуть судити українських військових в Гаазі
Олег Черниш, Анастасия Рокитна У Зеленського розповіли, чи будуть судити українських військових в Гаазі
DAILY
Гаага чекає. Що означає рішення Міжнародного кримінального суду по Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гаага чекає. Що означає рішення Міжнародного кримінального суду по Україні