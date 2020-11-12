"Це фарс": Степанов різко відповів "Епіцентру" через карантин вихідного дня

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов обурився заявою мережі торгових центрів "Епіцентр" щодо карантину вихідного дня. Він закликав уряд на це відреагувати.

Про це він заявив в ході онлайн-брифінгу.

Степанов закликав їх поїхати з ним в реанімацію.

"Хочете "покуражитися"? Зробити фарс на здоров'ї людей? Поїхали зі мною в реанімацію! "Покуражтесь" перед людьми, які помирають щодня, які лежать в реанімації", - заявив він.

Міністр заявив, що буде відповідь зі сторони уряду.

"Я впевнений, що мої колеги в уряді, які, в тому числі, відповідають за контроль, дадуть відповідну відповідь", - сказав Степанов.

РБК-Україна у прес-службі "Епіцентру" відповіли, що вони не отримали офіційної постанови Кабміну.

"Як тільки ми її отримаємо, вивчимо і тоді ми оприлюднимо позицію, як працює "Епіцентр". Наразі ми такої позиції не маємо. Поки є тільки інформаційні повідомлення, але нам треба побачити документ", - йдеться у відповіді.

Вчора торгова мережа опублікувала пост, в якому оголосила "72-годинну п'ятницю".

"Продукти у нас є, товари медичного призначення, ліки - є, корм для тварин - є. Завозимо пальне", - написали в пості.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив введення карантину вихідного дня. Вже в найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів буде обмежена діяльність кафе і ресторанів (робота на винос) та інших розважальних закладів. Працювати будуть, переважно, продуктові та побутові магазини, АЗС і аптеки.

Однак, більше 20 міст України протестували проти нового введення. Ресторатори закликали не вводити такі жорсткі обмеження.