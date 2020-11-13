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Шмигаль про відмову міст посилювати карантин: у мерів немає таких повноважень

Новость на русском → Київ, П'ятниця 13 листопада 2020 14:17
Шмигаль про відмову міст посилювати карантин: у мерів немає таких повноважень Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду. Він заявив, що карантин вихідного дня мають ввести на всій території України.

Про це він заявив на нараді, передає прес-служба уряду.

Шмигаль провів селекторну нараду з керівниками областей щодо ситуації з поширенням COVID-19.

"Рішення Уряду діють безумовно і підлягають виконанню всіма суб’єктами господарювання, які розташовуються на території України. Карантин вихідного дня стосується винятково визначеного переліку суб’єктів господарювання, які є на території України. Якщо це, наприклад, ТРЦ, то він має бути закритий протягом вихідних", - заявив він.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запевнив, що біля великих торгових об’єктів чергуватимуть представники Національної поліції.

Зазначимо, в Черкасах провели засідання комісії ТЕБ та НС. Прийнято рішення не вводити карантин вихідного дня в місті.

Разом з тим, Львів, Рівне, Черкаси відмовляються вводити карантин вихідного дня.

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