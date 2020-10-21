Кабмін виділить додаткові кошти на дезінфектори в школах

Кабінет міністрів Україні сьогодні прийме рішення про додаткове виділення 540 тисяч гривень для формування безпечного простору в школах під час пандемії. Відповідну пропозицію ініціював МОЗ.

Про це заявив на засіданні прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, місцева влада мали всі необхідні ресурси аби діти почали навчальний процес в безпечних умовах.

"Сьогодні ми затвердимо пропозицію МОЗ про додаткове виділення 540 тисяч гривень для формування безпечного простору в школах. Для того, щоб в кожній школі дійсно були дезінфектори, а не формально це правило було лише на папері", - сказав він.

Про ситуацію в школах більш детально йдеться в матеріалі "Пішли на перерву: чи повернуться діти в школу в листопаді".

Нагадаємо, в Україні набуло чинності нове карантинне зонування. В оновленому списку Київ опинився в "помаранчевій" зоні карантину.

Відзначимо, в Україні виявили 5469 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Харківській, Полтавській областях.