В Україні набули чинності оновлені зони карантину

У понеділок, 19 жовтня, в Україні набули чинності зони карантину, які оновила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У "червоній" зоні опинились 8 обласних центрів.

Відповідне рішення прийняла комісія.

"Червона зона"

В цю зону увійшли: Суми, Івано-Франківськ, Лисичанськ, Полтава, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів.

За оновленим протоколом, в цій зоні дозволено продовжити роботу громадського транспорту, ТРЦ і магазинів (крім Донецької області).

В Івано-Франківській, Полтавській, Харківській і Хмельницькій областях дозволена робота шкіл, коледжів, ВНЗ. Втім, рішення про канікули приймає місцева влада.

В Івано-Франківській, Київській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях дозволена робота закладів громадського харчування.

В населених пунктах і районах Житомирської, Одеської, Луганської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської областей дозволена посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення.

В Донецькій області дозволено відвідування установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сім'ям з важкими життєвими обставини.

"Помаранчева зона"

У цю зону увійшли: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Ужгород, Київ, Львів, Одеса, Рівне, Херсон, Черкаси.

У цій зоні забороняється робота хостелів, турбаз і т. д. (крім готелів); розважальних закладів, ресторанів в нічний час; планових госпіталізацій в лікарні; спортзалів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів, установ культури; прийом нових змін в дитячі табори.

Також, за оновленим протоклом, забороняються масові заходи за участю більше ніж 20 осіб, робота закладів харчування з 22:00 до 7:00.

"Жовта зона"

У цю зону увійшли: Запоріжжя, Калуш, Бровари.

Продовжує діяти заборона про відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають "кризові" послуги. Нещодавно ввели нове обмеження: заборона проведення масових заходів за участю понад 30 осіб, роботу закладів харчування з 22:00 до 7:00.

"Зелена зона"

Всі інші регіони входять в цю зону. Обов'язковим залишається наявність маски або респіратора під час перебування в приміщенні; дотримання дистанції під час перевезення людей у громадському транспорті у межах кількості сидячих місць. Ці обмеження діють і в інших зонах.

Окрім цього, забороняється проведення масових заходів за участю понад 50 осіб, робота закладів харчування з 22:00 до 7:00, спортивні заходи з глядачами (виняток: міжнародні матчі за погодженням МОЗ).

Нагадаємо, мер Івано-Франківська заявив, що через "червону зону" в місті нічого не зміниться.

Зазначимо, Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила обмеження по регіонах "червоної зони" карантину.