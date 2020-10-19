У Раді розповіли, чи підуть діти в школу з листопада

У Раді заявили, що дитячі сади і початкову школу з листопада закривати не будуть навіть при найгіршому сценарії. Це погодили з Міністерством освіти і науки та МОЗ.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна голова парламентського комітету з питань науки і освіти Сергій Бабак, йдеться в матеріалі "Пішли на перерву: чи повернуться діти в школу в листопаді".

Бабак вважає, що діти не можуть займатися дистанційно.

"Тому що діти не можуть займатися дистанційно - у них ще немає самосвідомості такого рівня, щоб вони могли самоорганізуватися. Ці дві ланки повинні працювати", - заявив він.

Діти повернуться до школи, якщо епідситуація буде дозволяти. В іншому випадку - вони будуть тимчасово переведені на дистанційне навчання.

Все буде на рівні рекомендацій від уряду залежно від "карантинних" зон. Далі рішення буде за місцевою владою, додав нардеп.

Нагадаємо, сьогодні в Україні набули чинності оновлені зони карантину.

До цього мер Івано-Франківська заявив, що через "червону зону" в місті нічого не зміниться.