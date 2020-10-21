UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кабмин выделит дополнительные средства на дезинфекторы в школах

Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министров Украины сегодня примет решение о дополнительном выделении 540 тысяч гривен для формирования безопасного пространства в школах во время пандемии. Соответствующее предложение инициировал Минздрав.

Самые читаемые новости

Об этом заявил на заседании премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, у местных властей были все необходимые ресурсы, чтобы дети начали учебный процесс в безопасных условиях.

"Сегодня мы утвердим предложение Минздрава о дополнительном выделении 540 тысяч гривен для формирования безопасного пространства в школах. Для того, чтобы в каждой школе действительно были дезинфекторы, а не формально это правило было только на бумаге", - сказал он.

О ситуации в школах более подробно говорится в материале "Ушли на перемену: вернутся ли дети в школу в ноябре".

Напомним, в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование. В обновленном списке Киев оказался в "оранжевой" зоне карантина.

Отметим, в Украине выявили 5469 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской, Полтавской областях.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины карантинДенис Шмыгаль